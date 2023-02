Con un preavviso di sole 48 ore i tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per la trasferta di Reggio Calabria. Tempi biblici da parte delle autorità per mettere in vendita i tagliandi su viva ticket. Vittime i tifosi in primis, ma anche la società nerazzurra che rischia di avere pochissimo seguito per una difficilissima trasferta.

Questo il comunicato : “La Società Reggina 1914 informa che è attiva da oggi la prevendita dei biglietti validi per la gara Reggina-Pisa, in programma sabato prossimo allo Stadio “Granillo” (ore 14.00). Sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso relativo al settore ospiti destinato ai tifosi nerazzurri (980 posti) entro le ore 19.00 di venerdì 10 febbraio. Il tagliando in questione potrà essere acquistato sul portale Vivaticket, al prezzo di 15,00 euro (esclusi diritti prevendita) e presso i punti vendita autorizzati del circuito stesso”.

