Pomeriggio di test per il Pisa Sporting Club atteso sabato prossimo (ore 14.00) dalla difficile trasferta in casa della corazzata Cagliari.

Sul prato dell’Arena Garibaldi la squadra nerazzurra ha effettuato un allenamento congiunto con il Tuttocuoio, compagine militante nel campionato di Eccellenza Toscana; il test è servito allo staff guidato da Luca D’Angelo per saggiare la condizione della squadra e per una serie di simulazioni di gioco che hanno riguardato tutti i reparti. Per la cronaca il test si è chiuso sul punteggio di 9-0 in favore dei nerazzurri con Canestrelli autore di ben 5 gol; le altre marcature sono state siglate da Torregrossa (2), Esteves e Morutan

Domani la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio al “Cetilar” di San Piero a Grado e quindi venerdì mattina effettuerà all’Arena la rifinitura poche ore prima dirigersi all’Aeroporto Galilei per imbarcarsi sul volo diretto verso la Sardegna.

