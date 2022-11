E’ prevista per questo pomeriggio la ripresa della preparazione del Pisa Sporting Club che, reduce dal successo con il Cosenza, è atteso sabato prossimo dalla sfida esterna con il Cagliari.

DAL PISA – Queste le informazioni sul programma che arrivano dal Pisa: “Anche questa settimana non sarà possibile effettuare la seduta a porte aperte di inizio settimana a causa dell’indisponibilità del campo principale del “Cetilar” di San Piero a Grado che ospiterà la seduta odierna e la doppia seduta (mattina e pomeriggio) di martedì. Mercoledì pomeriggio la squadra nerazzurra effettuerà un allenamento congiunto (porte chiuse) all’Arena con il Tuttocuoio mentre giovedì tornerà a San Piero per un’altra seduta pomeridiana. La settimana di chiuderà venerdì mattina con la tradizionale rifinitura sul prato dell’Arena poche ore prima della partenza in aereo per la Sardegna”.

SITUAZIONE – Nicolas salterà sicuramente anche la prossima sfida contro il Cagliari in trasferta, a causa dei suoi problemi al ginocchio e al quadricipite destro, che ne stanno fortemente limitando i movimenti in queste ultime settimane. Il suo rientro è previsto contro la Ternana. Masucci dovrebbe allenarsi inizialmente a parte, ma la sua condizione non preoccupa. Da monitorare Ernesto Torregrossa, ma solo per un profondo taglio al sopracciglio che ha reso necessari un paio di punti di sutura.

