Nerazzurri costretti a cambiare completamente il loro programma settimanale, dopo il nuovo calendario stabilito della Lega di Serie B. Oggi infatti non si giocherà la gara col Frosinone, mentre la prossima sfida del Pisa sarà sabato 24 alle ore 16 contro il Pordenone.

ALLENAMENTI – Questo quanto emerge dall’ufficio stampa nerazzurro: “La squadra nerazzurra, che già domenica aveva ripreso gli allenamenti e ieri avrebbe dovuto affrontare la trasferta verso Frosinone è invece tornata sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato: l’appuntamento è fissato per sabato (ore 16.00) allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro teatro delle sfide casalinghe del Pordenone. In vista del recupero della trentesima giornata, quindi, capitan Gucher e compagni seguiranno un programma settimanale standard di allenamenti che, dopo la doppia seduta di oggi (martedì), proseguirà con un allenamento al giorno fino a venerdì quando la squadra dopo la consueta rifinitura partirà in aereo verso il Friuli Venezia Giulia grazie all’accordo con Fast Private Jet”.

