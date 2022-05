Sarà il Benevento l’avversario del Pisa, dopo che i sanniti hanno battuto 1-0 l’Ascoli nel turno preliminare. Il Pisa inizierà dalle semifinali contro di loro, affrontandoli il 17 maggio (fuori casa) , per poi replicare in casa il 21 maggio all’Arena Garibaldi.

questo articolo sarà aggiornato di volta in volta

Turno preliminare Playoff (gara unica)

▪️ Ascoli-Benevento 0-1

Venerdì 13 maggio, ore 20.30.

▪️ Brescia-Perugia

Sabato 14 maggio, ore 18.00

Regolamento. in caso di parità dopo 90 minuti, la disputa dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità non sono previsti i calci di rigore, ma vince la squadra meglio classificata nella regular season.

Semifinali Playoff(andata)

▪️ Benevento-Pisa

Martedì 17 maggio, ore 20.30

▪️ Brescia/Perugia-Monza

Mercoledì 18 maggio, ore 19.00 2022 – 19.00

Semifinali Playoff (ritorno)

▪️ Pisa-Benevento

Sabato 21 maggio, ore 18.00

▪️ Monza-Brescia/Perugia

Domenica 22 maggio, ore 18.00

Regolamento. In caso di parità dopo i 180 minuti sarà decisiva la differenza reti nelle due partite: in caso di ulteriore parità, si qualifica per la finale la squadra meglio posizionata in classifica. Non si disputeranno quindi i tempi supplementari. Inoltre, non vale la regola dei gol segnati in trasferta

Finali Playoff

Andata. Giovedì 26 maggio (ore 20.30)

Ritorno. Domenica 29 maggio (ore 20.30).

Regolamento. La finale di ritorno si giocherà in casa della migliore piazzata al termine della stagione regolare. In caso di parità nella somma dei gol alla fine delle due partite, si valutano i punti che le due finaliste hanno ottenuto durante la stagione regolare. In caso di ulteriore parità si va ai supplementari poi, se necessario, ai rigori. Anche in finale non c’è la regola del valore doppio dei gol segnati in trasferta.

