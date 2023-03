La società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti validi per la gara Pisa-Benevento, in programma sabato 18 marzo 2023 all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani (ore 14.00) e valida per la 30° giornata del Campionato Serie BKT.

Apertura Prevendita Botteghino. Lunedì 6 marzo 2023 (ore 15.00) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone, riservata esclusivamente ai residenti nella Regione Toscana.

Ovviamente la prevendita sarà attiva anche nei tradizionali punti vendita:

– Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22)

– Pisa Store (via Luigi Bianchi)

– Solo Pisa (via Piave)

– Tifo Pisa (Fornacette)

Prevendita On Line. Lunedì 6 marzo 2023 (ore 15.00) sul circuito Ticketone e riservata ai residenti nella Regione Toscana. Attenzione. Non sarà possibile effettuare in tale modalità l’acquisto del biglietto ridotto (qualsiasi settore).

Curva Sud. La vendita relativa al settore ospiti sarà attiva non appena autorizzata dagli Organi competenti

Questi i prezzi dei biglietti

Curva Nord

Intero. 16.50 euro

Under 14. 6.60 euro

Gradinata

Intero. 26.40 euro

Under 14. 6.60 euro

Tribuna Inferiore

Intero. 38.50 euro

Under 14. 6.60 euro

Disabili. 16.50 euro

Tribuna Superiore

Intero. 55 euro

Under 14. 6.60 euro

Disabili. 16.50 euro Tutti i prezzi sono già comprensivi del diritto di prevendita. La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti