Tutto è pronto a Pisa per il passaggio della 39^ edizione della Mille Miglia, la storica manifestazione automobilistica nata nel 1927. Erano sette anni che mancava dalla città e quest’anno per la speciale edizione affronterà un percorso antiorario da Brescia a Roma e ritorno. Pisa è interessata dal passaggio della seconda tappa, da Viareggio a Roma, nella giornata di giovedì 17 giugno, che è San Ranieri patrono della città.

Nella giornata precedente, mercoledì 16 giugno, il litorale pisano ospiterà invece la manifestazione collaterale “Ferrari Tribute to 1000 Miglia” che farà tappa a Marina di Pisa, con stazionamento delle vetture, in serata, al porto turistico di Pisa, mentre la mattina successiva è prevista la partenza da piazza Belvedere a Tirrenia.

«Dopo il successo dell’Endurance., continuiamo a portare a Pisa eventi sportivi con valenza turistica di rilievo nazionale e internazionale – dichiara l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -. L’edizione della Mille Miglia di quest’anno riserverà grandi sorprese, e la nostra città e per la prima volta il litorale pisano saranno una cornice sensazionale per la ‘corsa automobilistica più bella del mondo” come la definì Enzo Ferrari. È il segno di una ripartenza in grande stile per tutto il nostro comparto turistico che, infatti, accoglierà il passaggio sui Lungarni, cuore della nostra città, di un evento famoso in tutto il mondo e che sa coniugare tradizione, innovazione ed eleganza italiana. Inoltre, tengo a sottolineare che quest’anno ho voluto fortemente anche il coinvolgimento del nostro litorale con una delle tappe e il successivo stazionamento del Ferrari tribute, ulteriore manifestazione di grande richiamo e attrazione per i nostri ospiti e i nostri cittadini».

Modifiche al traffico. Nei giorni 16 e 17 giugno, in occasione del passaggio della manifestazione “Mille Miglia” e del “Ferrari Tribute” saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta:

Mercoledì 16 giugno

“Ferrari Tribute to 1000 Miglia” – Provenienti da Viareggio, via Aurelia Nord, via Fossa Ducaria, Ponte del Cep, viale D’Annunzio fino all’abitato di Marina di Pisa, via Ceccherini, via Barbolani, interno Porto di Marina; dopo la cerimonia proseguiranno uscita Porto, via Curzolari, piazza Viviani, immissione sul lungomare, via Tullio Crosio, Piazza Baleari, via Repubblica Pisana, Piazza Gorgona, via Moriconi, Piazza Gorgona, via Padre Agostino Da Montefeltro, via Litoranea, viale del Tirreno fino alla frazione Tirrenia ove insistono gli alberghi prenotati. La mattina successiva (Giovedì 17) tutti i veicoli si concentreranno in piazza Belvedere proseguendo poi via Pisorno, via Valente, via di Mezzapiaggia, via Provinciale del Mare, via Aurelia sud direzione Livorno [guarda Google maps].

Provvedimenti alla sosta:

Piazza Belvedere, lato mare (area parcheggi), dalle ore 16.00 del 16/06/21 alle ore 08.30 del 17/06/21: divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli Mille Miglia;

Viale Belvedere, dalle ore 16.00 del 16/06/21 alle ore 08.30 del 17/06/21: Divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli Mille Miglia;

Viale del Tirreno, (piazzale davanti al Toscana Charme Resort), dalle ore 16.00 del 16/06/21 alle ore 08.30 del 17/06/21: Divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli Mille Miglia;

Via dei Frassini, dalle ore 16.00 del 16/06/21 alle ore 08.30 del 17/06/21: Divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli Mille Miglia.

Provvedimenti alla viabilità:

Via Tullio Crosio, da piazza Viviani a piazza delle Baleari dalle ore 20.30 alle ore 23.00 e comunque fino al termine della manifestazione: inversione senso di marcia con nuova direttrice Nord Sud;

Giovedì 17 giugno

Percorso Millemiglia – Ingresso nel Comune di Pisa provenienti da Viareggio, via Aurelia Nord, Lungarno Leopardi, piazza Terzanaia, Lungarno Simonelli, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Ponte della Fortezza, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Lungarno Sonnino, piazza San Paolo a Ripa d’Arno ove sarà effettuato il controllo a timbro, successivamente via di Porta a Mare, via Conte Fazio, via II Settembre, viale D’Annunzio fino all’abitato di Marina di Pisa, interno Porto di Marina, via Barbolani, piazza Viviani, immissione sul lungomare, via Tullio Crosio, Piazza Baleari, via Repubblica Pisana, via Padre Agostino Da Montefeltro, via Litoranea, viale del Tirreno fino alla frazione Tirrenia, via Pisorno, via Valente, via di Mezzapiaggia, via Provinciale del Mare, via Aurelia sud direzione Livorno [guarda Google maps].

Provvedimenti alla sosta:

Piazza San Paolo a Ripa d’Arno (adiacente Benedettine), dalle ore 06.00 alle ore 13.30 del 17/06/21: Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati , eccetto veicoli Mille Miglia;

Via Stampace, dalle 06.00 alle 13.30 del 17/06/21: Divieto di sosta con rimozione coatta mobile ambo i lati;

Provvedimenti alla viabilità:

Via S. Paolo, dalle ore 06.30 alle ore 13.30 e comunque fino al termine della manifestazione: Chiusura al traffico veicolare, nel tratto compreso tra via della Qualquonia e piazza San Paolo a Ripa D’Arno e istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via della

Qualquonia;

Lungarni Simonelli, Pacinotti, Mediceo, Fibonacci, Galilei, Gambacorti e Sonnino, dalle ore 06.30 alle ore 13.30 e comunque fino al termine della manifestazione: chiusura al traffico veicolare eccetto veicoli Mille Miglia e veicoli in sosta che potranno uscire seguendo l’itinerario più breve, i veicoli provenienti dalla via Nicola Pisano potranno percorrere il L.no Simonelli con direzione Est – Ovest fino al raggiungimento della via Bonanno Pisano; i veicoli in sosta sul L.no Fibonacci potranno uscire transitando dal ponte della Fortezza con direzione Sud-Nord;

Ponte Fortezza, dalle ore 06.30 alle ore 13.30 e comunque fino al termine della manifestazione: istituzione divieto di circolazione ad eccezione dei veicoli partecipanti alla Mille Miglia che percorreranno il suddetto ponte con direzione Nord-Sud;

Ponte della Cittadella e via Romiti, dalle ore 06.30 alle ore 13.30 e comunque fino al termine della manifestazione: chiusura al traffico veicolare;

Via Bonanno Pisano, dalle ore 06.30 alle ore 13.30 e comunque fino al termine della manifestazione: obbligo di svolta a destra all’altezza del semaforo del piazzale Terzanaia, verso Lungarno Leopardi;

Via Stampace, dalle ore 06.30 alle ore 13.30 e comunque fino al termine della manifestazione: Inversione del senso unico di marcia con nuova direzione da via Zerboglio a via Porta a Mare;

Via San Martino, tratto vicolo del Moro Corso- Italia e Corso Italia dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e comunque fino al termine della manifestazione: abrogazione area pedonale al fine di consentire ai veicoli in transito sulla via San Martino l’uscita dalla ZTL;

Via Santa Maria, tratto via Trento –L.no Pacinotti, dalle ore 06.30 alle ore 13.30 e comunque fino al termine della manifestazione: Divieto di circolazione;

Piazza Cairoli, dalle ore 06.30 alle ore 13.30 e comunque fino al termine della manifestazione: Divieto di circolazione e conseguente inversione del senso di marcia di via Palestro , nel tratto e con nuova direzione via Cavour-via Verdi;

Via Sant’Antonio, tratto via S. Paolo – L.no Gambacorti, dalle ore 06.30 alle ore 13.30 e comunque fino al termine della manifestazione: divieto di circolazione;

Via Crispi, dalle ore 06.30 alle ore 13.30 e comunque fino al termine della manifestazione: obbligo svolta a sinistra verso via Lavagna eccetto veicoli Ctt Nord e trasporto pubblico;

Via Conte Fazio, intersezione via Porta a Mare (lato sud): obbligo a destra verso via Battisti;

L.no Leopardi, dalle ore 06.30 alle ore 13.30 e comunque fino al termine della manifestazione: Divieto di accesso per i veicoli provenienti dalla via Aurelia, ad eccezione dei veicoli partecipanti alla manifestazione Mille Miglia, i quali potranno imboccare il L.No suddetto provenienti

da Nord con manovra di svolta a sinistra in deroga ai divieti esistenti;

Via Tullio Crosio, da piazza Viviani a piazza delle Baleari dalle ore 7.30 alle 12.00 e comunque fino al termine manifestazione: inversione senso di marcia;

Percorso alternativo CTT per gli autobus di linea in arrivo da Nord:… Via Bonanno, via Gabba, Via Aurelia, Nord Ponte Impero, Via Aurelia Sud, Via Conte Fazio, Via Battisti. Ogni divieto sopra riportato, non è da considerarsi valido per i veicoli in emergenza (Polizia e Soccorso).

