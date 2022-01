Da ieri non si fa che parlare dell’offerta del Sassuolo di 10 milioni di euro per Lorenzo Lucca. Cerchiamo di capire come stanno le cose attualmente e se il giocatore andrà via o meno a gennaio, oppure alla fine della stagione. E occhio a Puscas. Gli intrighi sono appena cominciati e saranno giorni di mercato molto caldi.

GENNAIO O GIUGNO – La domanda non è se Lucca andrà via oppure no, ma quando. C’è troppa concorrenza per il talento del Pisa e le richieste iniziano ad essere importanti, con l’ultima offerta del Sassuolo pari quasi a 5 volte l’investimento del Pisa nel cartellino del giocatore, rilanciata ieri dal portale di Gianluca Di Marzio. Lucca andrà via dalla città toscana, ma al momento scommettiamo ancora che possa partire soltanto a fine stagione. I motivi sono sostanzialmente due: Il Pisa non vuole privarsene ora e lo ha ribadito in diverse sedi come il presidente Corrado, ma escludiamo anche che una squadra come il Sassuolo, per sostituire Scamacca, punti adesso su un giocatore che non fa gol da ottobre e che ha avuto problemi fisici negli ultimi 2 mesi. Sarebbe un azzardo che non appartiene al modus operandi dei neroverdi.

SASSUOLO E IL GIOCO DELLE PARTI – Non c’è solo il Sassuolo sul giocatore, ma l’interessamento dei neroverdi è reale. Stando a fonti riservate infatti, l’interesse della società è reale e i contatti per Lucca proseguono col Pisa fin da quando è approdato in città. Perché? Da fonti vicine all’entourage del calciatore infatti apprendiamo che il Sassuolo aveva provato ad acquistare il giocatore già ai tempi del Palermo e adesso la società si sta mangiando le mani per non avere investito prima sul profilo del calciatore nel mirino dell’under 21. Una prima risposta se il giocatore debba andare o meno via adesso l’ha data ieri ai microfoni di Tuttomercatoweb l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali: “Se lo stiamo prendendo? No, assolutamente. E’ un giovane interessante e il Sassuolo è sempre molto attento a questi ragazzi ma che sia vicino assolutamente no”. Tradotto: Sì, lo stiamo trattando, siamo interessati, ma potrebbe non arrivare adesso. Una sorta di gioco delle parti. Da Pisa bocche cucite, ma sussurri da San Piero a Grado riferiscono che il giocatore non dovrebbe andar via adesso. Su di lui però c’è mezza serie A e anche qualche squadra dall’estero.

L’OPZIONE PUSCAS – Sul piatto da giorni c’è l’opzione George Puscas che potrebbe andare al Pisa. Si parla già, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, di un possibile prestito in intesa con il Reading. Un’operazione da farsi comunque a prescindere dalla partenza di Lucca che metterebbe parecchio pepe sulla rosa del Pisa e metterebbe seriamente in concorrenza gli attaccanti tra loro, tanto che il posto di Lucca e non sarebbe più assicurato a quel punto. E sarebbe questo il reale motivo per cui il Pisa potrebbe cedere Lucca adesso invece che a giugno, guadagnando tanto da questa possibile cessione. Gli intrighi sono appena cominciati e saranno giorni di mercato molto caldi.

