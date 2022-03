La società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti validi per la gara Pisa-Brescia, in programma mercoledì 6 aprile all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani (ore 19.00) e valida per la 33° giornata del Campionato Serie BKT.

Apertura Prevendita On line. Giovedì 31 marzo (ore 17.00) sul circuito Ticketone.

Attenzione. Non sarà possibile effettuare in tale modalità l’acquisto del biglietto ridotto (qualsiasi settore).

Importante. I residenti nella Regione Lombardia potranno acquistare biglietti soltanto relativi al Settore ospiti (Curva Sud)

Apertura Prevendita Botteghino. Giovedì 31 marzo (ore 17.00) presso:

– Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22)

– Pisa Store (via Luigi Bianchi)

– Solo Pisa (via Piave)

– Tifo Pisa (Fornacette)

Prelazione. Fino a sabato 2 aprile (ore 13.00) potranno acquistare i biglietti solo i titolari di abbonamento tradizionale o abbonamento digitale caricato sulla Fidelity Card Pisa S.C. relativo alla stagione agonistica 2019-2020 oltre ai titolari di Voucher rilasciato unitamente all’acquisto in promozione della maglia da gioco ufficiale stagione 2021-2022.

L’acquisto in prelazione potrà essere effettuato sia on line sul circuito Ticketone, sia direttamente ai botteghini inserendo i dati richiesti dal sistema (ad esempio, sigillo fiscale o numero tessera tifoso). Qualora il soggetto avente diritto alla prelazione fosse sprovvisto di tali dati o non fosse in grado comunque di completare la procedura di acquisto del biglietto sul sistema on line, potrà recarsi fisicamente in uno qualsiasi dei punti vendita sopra elencati per richiedere il necessario supporto.

Importante. La prelazione non potrà intendersi riferita al posto fisico ma solo ed esclusivamente al settore di riferimento dell’abbonamento di cui si era in possesso. Questo, ovviamente, a causa delle restrizioni previste dai protocolli vigenti in materia di prevenzione Covid-19.

Voucher Biglietteria. I titolari di voucher biglietteria (esempio, rimborsi passate stagioni) potranno usufruirne solo ed esclusivamente recandosi fisicamente presso il Pisa Store di via Oberdan – Borgo Largo 22

Voucher acquisto maglia ufficiale 2021-2022. Chi ha acquistato in promozione la maglia ufficiale per la stagione in corso, ottenendo così un Voucher di prelazione, avrà diritto ad usufruire dello stesso anche per l’acquisto dei biglietti in oggetto: ovviamente solo ed esclusivamente recandosi presso il Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22).

Vendita libera. Inizierà sabato 2 aprile (ore 15.00) salvo esaurimento dei tagliandi disponibili.

