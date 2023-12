Con la riapertura della gradinata è arrivato l’atteso via libera per la vendita dei biglietti di Pisa-Ascoli. Gli abbonati tornano al loro posto designato sugli spalti. Ecco tutte le info.

La società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti validi per la gara Pisa-Ascoli, in programma sabato 23 dicembre 2023 all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani (ore 16.15) e valida per la 18° giornata del Campionato Serie BKT.

Apertura Prevendita Curva Nord – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Giovedì 21 dicembre 2023 (ore 13.00) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.

Questi i tradizionali punti vendita:

– Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22)

– Pisa Store (via Luigi Bianchi)

– Solo Pisa (via Piave)

– Tifo Pisa (Fornacette)

Importante. Le Autorità competenti hanno autorizzato la parziale riapertura del settore di Gradinata; resteranno interdetti soltanto i settori 1-21-21b-22. Pertanto gli abbonati del settore Gradinata Premium e Gradinata Laterale, spostati nelle precedenti partite nel settore di Tribuna, a partire dalla gara in oggetto potranno riposizionarsi nel loro abituale posto assegnato; i segnaposto assegnati per le precedenti partite non saranno più validi

Apertura Prevendita Curva Sud (settore ospiti). Giovedì 21 dicembre 2023 (ore 13.00). Per decisione delle Autorità competenti i residenti nella Regione Marche potranno acquistare solo biglietti relativi al settore ospiti; i biglietti saranno disponibili in tutti i punti vendita del circuito Ticketone presenti nella Regione Marche e anche on-line sul sito https://www.ticketone.it/

Prevendita On Line. Giovedì 21 dicembre 2023 (ore 13.00). Da adesso è attiva in modalità online la visione a 360° del settore dove si decide di acquistare il biglietto, per avere un’esatta indicazione del settore prescelto. Si ricorda inoltre che in modalità on-line non è possibile effettuare l’acquisto di biglietti ridotti).

Questi i prezzi dei biglietti

Curva Nord

( Settore Esaurito – disponibile solo con servizio Ticketag )

Intero. 20 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 20 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Gradinata Premium

Intero. 30.00 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Gradinata Laterale

Intero. 27.00 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 40.00 euro (+ 5 euro d.p.)

Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Disabili. 20.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 60.00 euro (+ 8 euro d.p.)

Under 14. 14.00 euro (+ 1 euro d.p.)

Disabili. 20.00 euro (+ 2 euro d.p.)

– La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti.

– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2009

Commenti