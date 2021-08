Si conclude con una vittoria la quarta amichevole del Pisa di questo precampionato. In gol per i nerazzurri Gucher (doppietta), De Vitis, Berra, Masucci, Mastinu e Santoro. Presente anche il proprietario Alexander Knaster agli impianti Coni di Tirrenia per vedere il match. Poiché non sono stati emessi accrediti stampa per l’evento, a causa delle restrizioni d’accesso al Centro Coni e, in mancanza di una copertura radio-televisiva in diretta, è presente solo il tabellino della gara e una gallery di foto gentilmente concesse dal Pisa Sporting CLub. La cronaca, eventualmente, sarà fornita in un secondo momento. Seguiranno interviste post-partita.

TABELLINO PISA-CASCINA 7-0

PISA (4-3-1-2). Nicolas (1′ st Dekic); Berra (15′ st Hanxhari), Caracciolo, Hermansson (1′ st Fischer), Birindelli (15′ st Sussi); Gucher (15′ st Santoro), Quaini (15′ st Izzillo), De Vitis (1′ st Piccinini); Sibilli (1′ st Mastinu); Marsura, Lucca (1′ st Masucci). Allenatore Luca D’Angelo

CASCINA: Cioni, Zaccagnini, Franceschi (1′ st Tirella), Balleri (1′ st Lorenzetti), Fatticcioni (11′ st Landi), Puleo, Arapi (11′ st Benvenuti), Pruneti, Nassi (1′ st Bellucci), Bertini (1′ st Mhilli), Marabese (11′ st Rossi). A disposizione. Rizzato, Puviani. Allenatore Luca Polzella

Arbitro. Leonardo Falleni di Livorno (Pigantelli-Meraviglia)

Reti. 6’ pt De Vitis, 10’ pt Gucher, 17’ pt Berra, 23’ pt Gucher, 4′ st Masucci, 22′ st Mastinu, 24′ st Santoro

