L’asse dei nuovi acquisti conquista la vittoria contro il Crotone. C’era bisogno di una vittoria per riprendersi da un momento di difficoltà e il Pisa vuole rispondere presente. Dopo 20′ di incertezza, la squadra di D’Angelo prende in mano la partita e va in gol con Puscas, Benali e Torregrossa. Sembra tutto finito già all’intervallo, ma i nerazzurri si complicano la vita nella ripresa e subiscono la parziale rimonta dei pitagorici con Mogos e Cuomo nel giro di 10′, causando un grande spavento nel finale. I tre punti arrivano lo stesso contro una squadra inchiodata in fondo alla classifica, ma la squadra deve continuare a lavorare per risolvere definitivamente alcuni difetti che ultimamente stanno condizionando in parte le prestazioni della squadra.

Per uscire dalla crisi che ha visto la squadra di D’Angelo ottenere solo 8 punti in 8 partite, dilapidando tutto il vantaggio che aveva in testa alla classifica e scivolando al quinto posto, il tecnico nerazzurro punta ai 6 punti tra il Crotone e il Pordenone, due squadre agli ultimi due posti della graduatoria. In particolare gli ospiti hanno vinto solo due partite in questo campionato, compresa quella del girone d’andata contro i nerazzurri. Luca D’Angelo sceglie di mettere in panchina Nagy e Touré, entrambi con un estremo bisogno di riposare, mentre punta ancora su Puscas, uno dei più presenti. Ancora una volta panchina per Lucca, fino a ieri favorito per partire nella formazione titolare. Per il 4-3-1-2 di D’Angelo, tra i pali c’è Nicolas, coadiuvato con la difesa tipo composta da Birindelli, Beruatto, Caracciolo e Leverbe. A centrocampo c’è Marin davanti alla difesa con Siega e Mastinu in posizione di mezzali. Benali invece agisce dietro le due punte Torregrossa e Puscas. Grande tifo in Curva Nord fin dalle prime battute della partita. Nella ripresa anche uno striscione, firmato dal gruppo dei Rangers, contro la guerra: “Né con Putin, né con Azov, né con la Nato. Basta guerre” In campo è un Pisa che offre nel primo quarto d’ora, ma dopo aver preso le misure agli ospiti passa in vantaggio con un gran gol di Puscas che sfrutta l’ottimo assist di Benali, dribblando il portiere e depositando in rete. Al 38′ Benali segna anche la sua prima rete in maglia nerazzurra, proprio alla sua ex squadra, su assist di Torregrossa. Proprio quest’ultimo, al 45′ segna la rete del 3-0 e sembra mettere in ghiaccio la partita. Nella ripresa però c’è un calo inspiegabile dei nerazzurri che si fanno recuperare 2 reti, mettendo a rischio la vittoria. I gol arrivano per gli squali con Mogos e Cuomo, grazie a due grandi conclusioni da fuori area. La gara torna in equilibrio con una paura tangibile da parte dei nerazzurri che rischiano di subire gol nel finale. Ancora una volta è un Pisa umorale, che parte male per poi distendersi in scioltezza e infine rischia anche di subire il pareggio. Bene i tre punti, ma c’è ancora un po’ da lavorare.

PRIMO TEMPO – Brivido al 2′ con Birindelli che compie un retropassaggio di testa ad alta tensione verso Nicolas con Maric che per poco non intercetta il pallone, ma Nicolas intercetta. Il Crotone aggredisce altissimo nei primi minuti, mettendo in difficoltà i nerazzurri. Siega toglie un pallone a Kargbo al 6′, impedendogli di tirare a botta sicura verso la porta. Al 17′ Puscas ottiene un corner da una conclusione dalla distanza. Prosegue l’offensiva rossoblu con Maric che di testa, al 20′, dopo una lunga azione prolungata degli ospiti, sfiora il palo alla destra di Nicolas. Al 22′ però, nel momento di maggior difficoltà del Pisa, è proprio la squadra di D’Angelo a passare in vantaggio su contropiede. L’ultimo passaggio è di Benali che vede Puscas, poi ci pensa lui a dribblare il portiere e a depositare di esterno destro a porta vuota. Al 29′ altro contropiede della squadra nerazzurra: Beruatto innesca Benali che mette in mezzo, Torregrossa prolunga per Siega e quest’ultimo appoggia per Puscas, ma stavolta l’attaccante, di prima intenzione, la spara alta all’altezza del dischetto del rigore. Gli spazi si aprono e i nerazzurri iniziano a trovare delle praterie. Al 38′ da un’azione palla a terra Benali e Torregrossa dialogano e il calciatore libico trova la sua prima rete in maglia nerazzurra, portando il Pisa al raddoppio e segnando il più classico dei gol dell’ex. Un minuto dopo Torregrossa ci prova addirittura di tacco, ma la palla termina alta non di moltissimo. Al 42′ Marras, dalla distanza, trova la pronta risposta di Nicolas. Il numero 17 del Crotone prova a replicare al 44′, ma Nicolas si distende ancora e fa sua la sfera. Al 45′ c’è anche il 3-0 dei nerazzurri con Torregrossa su cross di Beruatto e le due squadre vanno negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO – Alla ripresa c’è un cambio per parte. Per il Crotone Mulattieri rileva Schirò, mentre il Pisa toglie Caracciolo e inserisce Hermannsson. Al 50′ tripla occasionissima dei nerazzurri: prima Leverbe incoccia le gambe di Festa, poi di rabona Puscas trova una respinta, infine a botta sicura il tiro di Torregrossa si infrange sul muro dei pitagorici. Triplo cambio per il Crotone al 52′: Marras per Nedelcearu, Schnegg per Sala e Calapai per Mogos. Al 54′ Marin ci prova dalla distanza, ma la conclusione termina a lato. Al 61′ Mogos, su calcio di punizione, spedisce una bomba alle spalle di Nicolas e il Crotone accorcia le distanze. Viene anche ammonito Hermannsson per un intervento sul pallone, ma il giallo gli farà saltare la prossima sfida al Pordenone. Al 64′ Puscas si porta a spasso il pallone e se ne innamora, ma l’azione si tramuta in un nulla di fatto. D’Angelo decide al 66′ di effettuare un doppio cambio e di inserire Nagy per Mastinu e Lucca per Torregrossa. Al 69′ Cuomo accorcia ancora le distanze e riapre la partita clamorosamente con un sinistro di controbalzo che lascia tutti di stucco. D’Angelo all’80’ si gioca l’ultimo cambio inserendo Siega per Touré.

TABELLINO PISA-CROTONE 3-2

Pisa: Nicolas; Birindelli, Caracciolo (46′ Hermannsson), Leverbe, Beruatto; Marin, Mastinu (66′ Nagy), Siega (80′ Touré); Benali (73′ Gucher); Torregrossa (66′ Lucca), Puscas. A disposizione: Livieri; Berra, De Marino, De Vitis, Masucci, Cohen, Marsura. All. D’Angelo.

Crotone: Festa; Calapai (52′ Mogos), Golemic, Cuomo, Sala (52′ Schnegg); Schiró (46′ Mulattieri), Kone, Awua; Marras (52′ Nedelcearu), Kargbo; Maric. A disposizione: Saro; Mondonico, Adekanye, Canestrelli, Vulic, Giannotti, Vorello, Cangiano. All. Modesto.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Reti: 22′ Puscas, 38′ Benali, 45′ Torregrossa, 61′ Mogos, 69′ Cuomo

Ammoniti: Puscas, Siega, Golemic, Hemannsson, Nedelcearu

Note: Spettatori presenti 3623. Recupero 1′ pt, 4′ st

