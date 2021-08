Lo rende noto l’ufficio stampa nerazzurro. La gara si svolgerà nel pomeriggio, ma sarà a porte chiuse.

Allenamento pomeridiano sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club

In questa settimana senza impegni ufficiali, complice la sosta dei campionati per gli impegni delle Nazionali, i Nerazzurri stanno comunque seguendo un programma di lavoro standard: oggi (martedì) doppia seduta per capitan Gucher e compagni che al mattino hanno effettuato una seduta prettamente atletica e aerobica mentre nel pomeriggio hanno lavorato con il pallone in una serie di esercitazioni tattiche.

Cambio di programma per la giornata di domani (mercoledì): la squadra nerazzurra si trasferirà infatti nel pomeriggio all’Arena Garibaldi per effettuare un test match con la formazione del Tau Altopascio, militante nel campionato di Eccellenza Toscana (girone A). La gara si disputerà a porte chiuse

