Il direttore sportivo Claudio Chiellini traccia la strada da seguire nelle prossime settimane. Restano caldissimi soprattutto i nomi di Leverbe e Cohen.

“Due attaccanti e almeno un difensore”, aveva detto ieri Claudio Chiellini dopo Pisa-Cremonese. Non sono state solo queste le parole del diesse nerazzurro, che ha confermato come la situazione in attacco sia in evoluzione. “Andando via Palombi e Vido, con Marconi che non è qua con noi, dovremo necessariamente sostituirli”. Confermato quindi anche il divorzio con il numero 31 nerazzurro, ormai in procinto di cambiare casacca. Chiellini risponde anche a due nomi: “Leverbe? Lo seguiamo, e aspettiamo l’esito del ricorso del Chievo“. Il giocatore francese però resta in cima ai desideri della società nerazzurra che, secondo alcune indiscrezioni, ormai lo avrebbe già bloccato e il suo trasferimento sotto la Torre Pendente sarebbe in realtà solo un pro forma legato all’esclusione dei clivensi dal campionato. Molto più complessa la trattativa per Cohen, poiché il Maccabi Tel Aviv non è intenzionato a venderlo, ma il giocatore vuole andar via da Israele e ha già comunicato alla società la sua volontà di partire, giocando anche col freno tirato nella prima gara di Conference League. “Cohen è un calciatore che seguiamo, non è un segreto. Siamo in una trattativa, non è facile perché il club oggi non è intenzionato a venderlo, ma noi ci proveremo ancora”. Queste dunque le parole di Chiellini, con la società che farà le sue valutazioni a centrocampo, poiché a livello numerico sono tanti i calciatori in rosa. In attacco resta caldo il nome di Lorenzo Colombo del Milan. Prossimo alla partenza invece Christian Langella, destinato probabilmente al Monopoli e la Fermana, due squadre che lo stanno seguendo molto da vicino.

LA TABELLA DEL MERCATO DEL PISA

Acquisti: Nicolas (Reggina, definitivo), Leonardo Ubaldi (Svincolato), Salvatore Santoro (Casertana, definitivo), Nicolò Bruschi (Fiorenzuola, definitivo), Idrissa Tourè (Juventus, definitivo), Christian Sussi (Arezzo, definitivo), Pietro Beruatto (Juventus, prestito), Gabriele Piccinini (Lentigione, definitivo), Hjortur Hermansson (Brondby, definitivo), Filippo Berra (Bari, definitivo), Lorenzo Lucca (Palermo, definitivo)

Cessioni: Roberto Zammarini (Pordenone), Stefano Gori (Juventus, scadenza prestito), Simone Perilli (svincolato), Marco Varnier (Atalanta, scadenza prestito), Andrea Meroni (Sassuolo, scadenza prestito), Luca Mazzitelli (Sassuolo, mancato riscatto), Luca Vido (Atalanta, mancato riscatto), Simone Palombi (Lazio, scadenza prestito), Mattia Minesso (Modena, definitivo), Francesco Lisi (Perugia, definitivo), Lorenzo Masetti (Matelica, prestito), Leonardo Loria (Monopoli, prestito), Francesco Belli (Bari, definitivo)

