Il Pisa Sporting Club comunica l’elenco dei calciatori convocati per la fase di preparazione precampionato che si svolgerà al Centro Sportivo “Gian Paolo Marinoni” di Rovetta dal 7 al 23 luglio:

Nicolas Andrade

Filippo Berra

Pietro Beruatto

Andrea Cisco

Yonatan Cohen

Souleymane Coulibaly

Alessandro De Vitis

Vladan Dekic

Davide Di Quinzio

Elia Giani

Hjörtur Hermannsson

Christian Langella

Maxime Leverbe

Alessandro Livieri

Leonardo Loria

Lorenzo Lucca

Lorenzo Masetti

Giuseppe Mastinu

Gaetano Masucci

Gabriele Piccinini

Assane Seck

Giuseppe Sibilli

Nicholas Siega

Christian Tommasini

Idrissa Touré

Miha Trdan

I calciatori Marius Marin e Adam Nagy raggiungeranno il gruppo al termine dell’ulteriore periodo di riposo concesso loro in virtù degli impegni in Nations League, rispettivamente con le Nazionali di Romania e Ungheria.

Il Pisa Sporting Club rende nota la composizione dello staff che sarà guidato dal Responsabile Tecnico della Prima squadra Rolando Maran.

Il ruolo di Allenatore in 2° è stato affidato a Christian Maraner, storico collaboratore del tecnico Maran. Chiusa la carriera da calciatore Maraner ha iniziato quella di tecnico come collaboratore di mister Giuseppe Materazzi a Bari per poi accompagnare Rolando Maran nelle esperienze sulle panchine di Triestina, Vicenza, Varese, Catania, Chievo, Cagliari e Genoa: per lui anche una esperienza da responsabile tecnico con il Mezzocorona.

Al loro fianco Rolando Maran e Christian Maraner avranno due collaboratori tecnici. Andrea Tonelli già assistente del neo allenatore nerazzurro nelle esperienze di Cagliari, Chievo e Genoa. E Giulio Giacomin, anche lui con un passato da calciatore ed esperienze tecniche con Cittadella, Udinese, Ternana e San Donà.

Il ruolo di Preparatore Atletico sarà ricoperto invece da Valter Vio. Ex calciatore, istruttore Isef, Vio arriva in nerazzurro con alle spalle una lunga e importante carriera che lo ha visto protagonista di esperienze con Lazio, Lecce, Palermo, Fiorentina, Sampdoria, Bologna, Valencia, Al Nasr e Genoa.

Confermato, invece, nel ruolo di Preparatore dei Portieri Maurizio Pugliesi che inizierà così la sua terza stagione nei quadri tecnici della società nerazzurra che già lo aveva visto protagonista tra i pali da calciatore.

Commenti