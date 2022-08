E’ ripresa oggi la preparazione del Pisa Sporting Club atteso sabato dal debutto nel campionato Serie BKT stagione 2022-2023: l’appuntamento è fissato al “Tombolato” di Cittadella (ore 20.45) per la sfida ai granata locali.

Dopo l’impegno in Coppa Italia e un giorno di riposo concesso a tutto il gruppo lo staff tecnico pisano ha dunque iniziato il lavoro specifico sul prossimo impegno di campionato. La squadra seguirà un programma standard in questa settimana con un allenamento al giorno fino a giovedì al “Cetilar Training Center” di San Piero a Grado; venerdì mattina il Pisa si sposterà invece all’Arena per il consueto allenamento di rifinitura che precederà la partenza per il Veneto

