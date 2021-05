Si attendono i primi annunci e i primi appuntamenti dedicati alla stampa e alla tifoseria, tra nuovo direttore sportivo e ritiro, ma anche per i primi movimenti di mercato. Ecco cosa aspettarsi dai prossimi giorni.

DIESSE – Momento concitato per l’annuncio del nuovo direttore sportivo. Si attende l’annuncio di chi potrebbe prendere il posto di guida dell’area tecnica nerazzurra. In pole position c’è Claudio Chiellini, ma negli ultimi giorni ha preso corpo anche l’idea Domenico Teti. Il primo è dirigente della Juventus, il secondo invece, con un passato a Novara e Genova, sponda doriana, ha avuto il suo ultimo incarico all’Apoel Nicosia a Cipro. Abbiamo infatti notizia, da fonti riservate, ma confermate, di contatti con Teti, attualmente senza squadra, anche se il presidente Corrado aveva annunciato recentemente che per il nuovo direttore sportivo si dovesse aspettare che si liberasse da un precedente contratto in scadenza al 30 giugno, ragion per cui in pole resta sempre Chiellini. La conferenza stampa di presentazione del nuovo diesse sarà senza dubbio il primo momento ufficiale di questo passaggio interstagionale.

IL RITIRO – Dove andrà in ritiro il Pisa? Storo sembra poter tramontare, anche se ancora una volta temporaneamente, dato l’affatto che lega la società e il paese del Trentino, ma al momento la gestione Covid-19 sta limitando questa possibilità per il 2021. Ecco perché il Pisa ha visitato, come rivelato nelle scorse settimane, diversi luoghi, tra cui alcune località in Austria. Non resta che attendere anche da questo punto di vista.

LE MAGLIE – Come saranno le nuove maglie? Senza dubbio, assieme ad altri classici annunci, si attende anche la presentazione delle nuove divise. Al momento si sa soltanto che la maglia bianca non sarà tra le divise del prossimo campionato, ma Adidas rimarrà lo sponsor tecnico in virtù di un accordo prolungato con la società nerazzurra.

MERCATO – Una volta definito il nuovo direttore sportivo, il Pisa dovrà muoversi sul mercato. Tanti i nomi chiacchierati, ma al momento una sola certezza, il divorzio tra il Pisa e Marconi che porterà alla ricerca di almeno una punta sul mercato di peso. Tante le informazioni emerse, prima ieri e poi oggi con La Nazione in testa. Tra dichiarazioni non ufficiali e qualche veleno, le due parti sono ai ferri corti. La società ha messo sul mercato il calciatore, mandando una richiesta di riduzione dello stipendio al collegio arbitrale che dovrà decidere sul da farsi. Nel frattempo il giocatore è impegnato è difendersi ancora dalle accuse di razzismo, mentre sta preparando il ricorso al Coni. Chissà che nei prossimi giorni non ci siano altre novità, ma oggi, dopo gli ultimi articoli, sulla vicenda è calato il silenzio.

CAMP ESTIVI – Torna l’appuntamento con i Camp Estivi del Pisa Sporting Club. Nel rispetto dei protocolli vigenti in materia di prevenzione da Covid 19 la società nerazzurra torna ad offrire questa bellissima opportunità a bambini e bambine nati tra il 2008 e il 2016. Saranno 3 le settimane a loro interamente dedicate nella splendida location del Centro Sportivo “Zara” di Coltano (campi in sintetico e in erba naturale), sotto gli occhi di istruttori qualificati e tecnici del settore giovanile nerazzurro e con la possibilità di usufruire dei servizi ristorante, piscina e giochi/attività. Le date: 1° settimana: 14-18 giugno 2° settimana: 21-25 giugno 3° settimana: 28 giugno-2 Luglio

