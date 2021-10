Il Pisa riparte per preparare la sfida alla Cremonese senza sosta. Ecco il programma degli allenamenti.

Come riferisce l’ufficio stampa nerazzurro, “la squadra nerazzurra ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti in vista del match di giovedì (ore 20.30) in casa della Cremonese. Lo staff tecnico ha programmato, oltre a quello di ieri, un allenamento pomeridiano oggi pomeriggio e la rifinitura che precederà la partenza per la Lombardia mercoledì mattina; tutte le sedute si svolgeranno al Centro Sportivo di San Piero a Grado. La settimana del Pisa Sporting Club proseguirà poi da venerdì con un allenamento singolo al giorno fino a domenica, sempre a San Piero a Grado: lunedì mattina, all’Arena, la rifinitura che precederà il match interno con l’Ascoli in programma il 1 novembre (ore 18.00)”

