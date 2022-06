Manca solo una squadra all’appello per completare la rosa delle 20 partecipanti al prossimo campionato cadetto. Tra Padova e Palermo infatti uscirà dalla Serie C l’ultima formazione della prossima Serie B che si preannuncia ricca di grandi incontri per il Pisa.

LE RETROCESSE – Dopo 15 stagioni consecutive in Serie A il Genoa è retrocesso in B, da dove mancava dal 2006/2007. L’ultima volta che i rossoblù retrocessero però era il 1994/95. Si preannuncia una bellissima sfida il prossimo campionato contro il Pisa che tornerà a calcare il terreno del Marassi. Dopo 11 campionati in Serie A, il Cagliari torna a giocare in Serie B: l’ultima volta, nel 2003-04, con l’attacco formato da Zola, Suazo ed Esposito aveva conquistato la promozione a pari punti con il Palermo. Altra sfida suggestiva per i nerazzurri. Tra Genoa e Cagliari infatti ci sono ben 10 scudetti. L’ultima formazione ad essere retrocessa è il Venezia, che è durata solo una stagione in Serie A dopo la promozione dalla B dello scorso campionato. Ricca di giocatori interessanti, molti dei quali giovani promettenti, i lagunari nel corso dell’ultimo torneo si sono persi per strada e punteranno all’immediata risalita.

LE NEOPROMOSSE – Il Sudtirol è una delle più grandi sorprese dell’ultima Serie C. La squadra del Trentino Alto Adige ha vinto il girone A dominando con 90 punti e solo due sconfitte al passivo. Il Modena invece ha concluso al primo posto nel Girone B del campionato di Serie C, con 88 punti e torna in Serie B dopo 6 anni dall’ultima volta. Incredibile beffa per la Reggiana, nel gruppo B che, con 86 punti e una migliore differenza reti con sole 2 sconfitte, non è riuscita a promuovere in Serie B arrendendosi ai playoff. Una delle piazze più calde d’Italia, quella di Bari, torna in Serie B grazie alla vittoria del girone c con 75 punti e 3 giornate di anticipo. Il presidente è lo stesso del Napoli, Aurelio De Laurentiis e ciò significa che, se dovesse andare un giorno in Serie A, sarebbe costretto a cedere la società come ha dovuto fare Lotito con la Salernitana. Manca invece solo un nome tra le neopromosse, ed è quello che uscirà vincente dalla finale playoff di Serie C. All’andata il Palermo si è imposto a Padova per 0-1, mentre il ritorno è fissato per il 12 di giugno in Sicilia.

CHI C’ERA GIA’ – Tra rinnovate ambizioni e/o ridimensionamenti, il resto delle formazioni cadette lo conosciamo già. Il Pisa deciderà oggi il suo futuro, ma la famiglia Corrado sembra salda al comando e a meno di colpi di scena incasserà l’ok della proprietà Knaster. Tra le sconfitte ai playoff ci sono Brescia, Ascoli e Perugia con rinnovata voglia di far bene, mentre resta un giallo la situazione di Benevento. Il Frosinone ha fallito per un soffio i playoff, ma vorrà riprovarci, così come il Parma, che potrebbe aver preso le misure dop 2 anni di bagni di sangue e spese folli. Occhio anche alla Ternana e al Como degli Hartono, mentre Il Cittadella manterrà la solita filosofia di sempre. Il Cosenza ha appena annunciato Roberto Gemmi come direttore sportivo, mentre la Spal punta a far meglio dell’anno scorso. La Reggina rischia il fallimento dopo i problemi societari e chissà che non possa essere eventualmente reintegrata una delle squadre retrocesse. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.

