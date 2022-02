Un Pisa impalpabile e irriconoscibile, soprattutto nel primo tempo, viene battuto nella trasferta di Reggio Calabria. La prima frazione è infatti quasi completamente regalata dalla squadra di D’Angelo che subisce per oltre mezz’ora il gioco dei padroni di casa. Il gol del vantaggio granata è un regalo di Nagy e Leverbe a Menez, col primo che regala palla e il secondo che scivola in area. Prima conclusione dei nerazzurri al 32′, ma per vedere il primo tiro nello specchio della porta bisogna aspettare addirittura il secondo tempo. Nella ripresa i nerazzurri se la giocano ad armi pari, trovando anche una traversa con Touré e insistendo per trovare il pareggio con l’inserimento di un attaccante in più. Non serve a niente perché la Reggina si difende ordinatamente e porta a casa i tre punti. Il Pisa scivola al quinto posto.

I nerazzurri ripartono da Reggio Calabria per una settimana di partite trappola che vedrà la truppa di D’Angelo giocarsi anche le proprie carte contro Crotone e Pordenone, due squadre con cui ha raccolto solo un punto nel girone d’andata, ma in difficili condizioni di classifica. Contro la Reggina, battuta 2-0 all’andata, il Pisa deve rinunciare, oltre a Di Quinzio, anche a Sibilli, che non ha recuperato il suo problema muscolare occorso in occasione della sfida col Parma, quando aveva sentito indurirsi il muscolo. Torna in tribuna Lorenzo Lucca che, con soli due allenamenti alle spalle, non è stato inserito tra i titolari, così come Marsura, che ha completamente recuperato dal suo problema muscolare delle ultime settimane. D’Angelo, con molti giocatori stanchi, per sua stessa ammissione nella conferenza stampa pre-gara, attua un po’ di turnover. Tra i pali ovviamente c’è Nicolas, ma il tecnico schiera Berra titolare oltre ai soliti Leverbe, Caracciolo e Beruatto in difesa. A centrocampo Mastinu rileva Marin, alle prese con una fastidiosa vescica al piede che lo fa partire dalla panchina. Accento a lui Nagy e Touré. In attacco, davanti a Cohen in qualità di trequartista, operano Masucci e Puscas. La partita ha visto lo spostamento di 5 minuti in segno di protesta per la guerra in Ucraina. “il calcio non fa politica, ma reclama a gran voce la pace”, scrive in una nota la Lega di Serie B, allineandosi con quanto deciso dalla Figc. La partita ha un inizio subito traumatico per i nerazzurri che al 12′ vengono puniti da un grave errore di Nagy e Leverbe, che consentono entrambi a Menez di portare in vantaggio i suoi. Male, malissimo il primo tempo per la squadra di D’Angelo che non calcia mai verso la porta, con la prima conclusione vera dopo 32′ e la prima all’interno dello specchio difeso da Turati solo nella ripresa. Arriva infatti in pieno secondo tempo, al 52′, il primo tiro dei nerazzurri in porta con Masucci. La squadra di D’Angelo è più battagliera nella ripresa, ottenendo anche una traversa con Touré, rendendosi pericolosa in diverse occasioni, ma il pareggio non arriva e il Pisa scivola al quinto posto.

PRIMO TEMPO – Gara subito vibrante tra le due formazioni. La prima occasione del match è di Folorunsho che, al 6′, raccoglie un tiro-cross di Hetemaj, ma la conclusione viene deviata miracolosamente da Nicolas in angolo. Il portiere nerazzurro si supera subito dopo con un’altra parata in tuffo su colpo di testa di Montalto sugli sviluppi del corner. All’11’ spinge ancora la Reggina con Amione che di testa manda alto. Al 12′ passa in vantaggio la Reggina: errore clamoroso di Nagy che consegna il pallone a Menez, il quale dribbla Leverbe che scivola a terra e, di sinistro, batte Nicolas. Al 19′ Di Chiara ci prova dalla distanza, ma la conclusione viene bloccata dall’estremo difensore nerazzurro. Al 22′ prima vera occasione per il Pisa con Berra, ma il suo sinistro a botta sicura viene respinto involontariamente da Puscas e non arriva in porta. Prosegue il bombardamento dei reggini con Crisetig che al 24′ calcia dalla distanza, ma Nicolas è costretto a mettere in angolo. Al 32′ vicinissima alla rete la squadra di D’Angelo, stavolta nella prima conclusione verso la porta avversaria. Protagonista Cohen che raccoglie una punizione di Mastinu, ma il sinistro al volo termina alto. Altra pericolosa azione dei padroni di casa al 36′ con Montalto abile a raccogliere un preciso cross su punizione di Di Chiara, ma il colpo di testa dell’attaccante reggino sfiora il palo alla sinistra di Nicolas. Al 41′ Masucci colpisce di testa su angolo a sua volta, ma la palla sbatte sulla schiena di Amione terminando nuovamente in corner. Preme la squadra nerazzurra per la prima volta nel corso della partita. Al 43′ Beruatto ci prova dalla distanza, ma il suo sinistro al volo è alto. Un minuto dopo Puscas di testa la spedisce alta

SECONDO TEMPO – La Reggina riparte subito forte con una deviazione di Leverbe su tiro di Montalto al 47′ che mette Nicolas nelle condizioni di bloccare a terra. Al 52′ Masucci da vita al primo tiro in porta della gara per il Pisa, facilmente bloccato da Turati. Il tecnico dei nerazzurri D’Angelo decide di cambiare togliendo Cohen e Masucci e inserendo Benali e Torregrossa. Al 58′ occasionissima per la squadra nerazzurra con Beruatto, ma il sinistro viene deviato in corner. Dal conseguente corner Touré colpisce una traversa di testa disperandosi. Altro doppio cambio con Marin e Birindelli che subentrano a Berra e Touré. Al 66′ Leverbe si propone in avanti e calcia altissimo dalla distanza. Anche la Reggina effettua un cambio inserendo Bianchi al posto di uno stremato Menez. Trazione super anteriore per D’Angelo che per l’ultimo cambio decide di inserire Lucca al posto di Caracciolo, che zoppica vistosamente al momento dell’uscita. Dopo pochi secondi dall’entrata però Lucca viene ammonito, iniziando male il suo approccio al match. L’attaccante prova subito a riscattarsi con un destro di prima intenzione dal limite, ma Turati si distende. Il portiere reggino si salva soprattutto al 79′ su un colpo di testa a botta sicura di Puscas. Al 90′ Torregrossa prova da distanza lontanissima, ma Turati è costretto a far sua la sfera in due tempi per neutralizzare la sua conclusione. Al 93′ occasione d’oro per il Pisa con Beruatto che si vede respingere la conclusione da Turati, poi Puscas, servito da Lucca, mette fuori da due passi, divorandosi il pareggio nel finale. L’ultima occasione è di Mastinu su punizione al 94′, con la parata di Turati che segna la sconfitta dei nerazzurri.

TABELLINO REGGINA-PISA 1-0

Reggina: Turati; Aya, Amione, Di Chiara; Kupisz, Hetemaj (92′ Tumminello), Crisetig, Folorunsho, Giraudo; Montalto (61′ Galabinov), Menez (69′ Bianchi). A disposizione: Micai, Aglietti; Franco, Loiacono, Adjapong, Denis. All. Stellone.

Pisa: Nicolas; Berra (64′ Birindelli), Leverbe, Caracciolo (75′ Lucca), Beruatto; Mastinu, Nagy, Toure (64′ Marin); Cohen (56′ Benali); Puscas, Masucci (56′ Torregrossa). A disposizione: Livieri; Hermannsson, De Vitis, De Marino, Siega, Gucher, Marsura. All. D’Angelo.

Arbitro: Massimi di Termoli

Reti: 12′ Menez

Ammoniti: Touré, Lucca, Beruatto, Menez, Amione, Mastinu

Note: Spettatori 3597, di cui 101 ospiti. Recupero 4′ st

