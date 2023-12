Riprenderà questo pomeriggio la preparazione del Pisa Sporting Club atteso sabato prossimo dal secondo impegno esterno consecutivo; l’appuntamento è fissato per sabato (ore 16.15) allo Stadio “Renzo Barbera” di Palermo.

IL PROGRAMMA – “La squadra nerazzurra inizierà, come detto, oggi il programma degli allenamenti settimanali sui campi del Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado che ospiterà poi anche le sedute di martedì (mattina e pomeriggio), mercoledì (pomeriggio) e giovedì (mattina). Venerdì mattina, infine, allenamento sul prato dell’Arena poche ore prima della partenza in aereo per raggiungere la Sicilia”.

ASSENZE – Come noto non ci saranno a Palermo né Torregrossa, né Calabresi, infortunati, ma neanche lo squalificato Canestrelli. Ballottaggio tra Leverbe e Caracciolo per affiancare Hermannsson.

FONTE PISA SC

