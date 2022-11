Clima sereno, a tratti spensierato, da San Piero a Grado, alla ripresa degli allenamenti per preparare la sfida al Bari di domenica 4 dicembre. Alcuni aneddoti hanno restituito l’immagine di una squadra in grande salute.

LA SITUAZIONE – Sempre da valutare la situazione di Nicolas, alle prese con i soliti fastidi che si protraggono da oltre un mese. Il giocatore continua ad allenarsi a parte, con Livieri pronto a sostituirlo, se non dovrà farcela, anche per la trasferta di Bari. Unico assente vero è stato Cissé, alle prese con alcuni problemi muscolari, mentre Caracciolo continua ad allenarsi in palestra in attesa di essere reintegrato in gruppo. D’Angelo ha anche provato la coppia Gliozzi-Torregrossa che potrebbe giocare dal primo minuto in Puglia. Oggi la squadra si è allenata sia mattina che pomeriggio, mentre domani all’Arena ci sarà un’amichevole a porte chiuse con l’Armando Picchi.

GLI ANEDDOTI – In una delle tante partitelle di questi giorni, ieri in particolare l’atmosfera era davvero spensierata. Tanti gli applausi dei presenti per un gol spettacolare di Olimpiu Morutan che ha scartato un paio di compagni prima di concludere con un tiro potente e preciso sotto l’incrocio dei pali. Alla fine del primo tempo della partitella è stato lo stesso D’Angelo ad andargli a stringere la mano, dicendogli: “Adesso te ne puoi anche andare a fare la doccia” e così è stato. Poco dopo Masucci (che pure è andato in gol nel corso della partitella) ha provato a segnare similmente, prima di essere bonariamente preso in giro dall’allenatore: “Ha voluto provare a fare lo stesso gol”. Poi pacche sulle spalle, momenti in cui i giocatori invocavano dei rigori impegnandosi e sentendo la partitella e un curioso siparietto tra lo stesso Masucci e Nagy a centrocampo, che si beccavano per finta mentre rivaleggiavano a contrasto. Un gruppo in salute che ha lasciato contenti i tifosi presenti all’allenamento aperto del martedì.

