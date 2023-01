Ufficiale, il Pisa ha fatto rientrare dal prestito Christian Sussi, esterno fino a poche ore fa al Fiorenzuola, nel merito di una più ampia operazione che vede in chiusura la partenza di Roko Jureskin, in prestito in direzione Benevento. “U.S. Fiorenzuola 1922 comunica che il giocatore Christian Sussi, a cui era legata alla prestazioni sportive temporanee fino al 30/06/2023 da Pisa Sporting Club 1909, è stato richiamato dalla società toscana in forza alla rosa del Campionato Serie B in data odierna”.

Commenti