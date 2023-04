Con l’esaurimento dei biglietti in Curva Nord e in Curva Sud, il suggerimento per tutti i tifosi è quello di acquistare i tagliandi prima che sia aperta la vendita online libera, a partire da venerdì. Il rischio infatti è che, dalla Puglia, siano effettuati acquisti anche per i settori di Gradinata e Tribuna, che presentano ancora disponibilità. Ecco tutte le info dalla società nerazzurra.

Prosegue a ritmo serrato la prevendita dei biglietti validi per la gara Pisa-Bari, in programma domenica 23 aprile 2023 all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani (ore 16.15)

Ricordiamo che, su indicazione delle Autorità competenti, i residenti nella Regione Puglia non potranno acquistare biglietti nei settori di Curva Nord, Gradinata e Tribuna (Inferiore e Superiore); inoltre, fino alle ore 10.00 di venerdì 21 aprile non sarà possibile acquistare i biglietti in modalità online ma solo presentandosi nei punti vendita autorizzati del circuito Ticketone. Attualmente il settore Curva Nord risulta esaurito, mentre rimane disponibilità nei restanti settori.

Ricordiamo inoltre che la Società ha riservato n.500 biglietti omaggio, relativi al settore di Tribuna Inferiore, per i ragazzi rientranti nella categoria Under 14; sarà possibile usufruire di tale promozione (fino ad esaurimento della disponibilità) solo ed esclusivamente recandosi presso il Pisa Store di via Oberdan 22 (Borgo Largo)

Questi i prezzi dei biglietti

Curva Nord

Intero. 16.50 euro

Under 14. 6.60 euro

Gradinata

Intero. 26.40 euro

Under 14. 6.60 euro

Tribuna Inferiore

Intero. 38.50 euro

Under 14. 6.60 euro

Under 14 OMAGGIO (fino ad un max di 500 tagliandi)

Disabili. 16.50 euro

Tribuna Superiore

Intero. 55 euro

Under 14. 6.60 euro

Disabili. 16.50 euro Tutti i prezzi sono già comprensivi del diritto di prevendita. La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti

