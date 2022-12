Si avvicina il giorno di Pisa-Brescia, con i nerazzurri tornati a lavoro per preparare il match. Buone notizie in infermeria, con il ritorno di Nicolas in gruppo.

NICOLAS – Primo allenamento coi colleghi di reparto dopo settimane, il portiere Nicolas ha assaggiato nuovamente la sensazione di gettarsi sull’erba per tornare a parare. Ancora presto probabilmente per vederlo tra i pali, con Livieri che probabilmente prenderà ancora il suo posto con il Brescia, ma di sicuro è un’ottima notizia. Contro il Brescia il sicuro assente sarà solo Beruatto, squalificato. Il giocatore per tutta la settimana svolgerà un lavoro defaticante differenziato, dopo le tante scorie accumulate dal prolungato impiego.

ARBITRO – Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara Pisa-Brescia in programma sabato 17 dicembre (ore 18.00) e valida per la 18° giornata del campionato Serie BKT a Matteo Marchetti di Ostia Lido Il direttore di gara sarà assistito da Niccolò Pagliardini di Arezzo e Andrea Nieddi di Ozieri Il Quarto Ufficiale sarà Gianluca Aureliano di Bologna VAR Daniele Doveri di Roma 1 AVAR Edoardo Raspollini di Livorno

Commenti